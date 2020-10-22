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Тихановская предложила парализовать белорусские железные дороги 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 минут назад
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала работников Белорусской железной дороги объявить забастовку.

«Дорогие работники Белорусской железной дороги! (…) Железная дорога — это артерия, необходимая для жизни организма под названием Беларусь. Благодаря вам наши заводы могут поставлять свою продукцию потребителям. (…) Ваша работа приносит государству доходы огромных масштабов. И сейчас они расходуются не на здоровье и благополучие беларусов, а на силовые структуры, которые отбирают у нас все это. Если вы не хотите быть спонсором этого режима, вы можете объявить забастовку. Это самый мощный рычаг самоуправления», — говорится в Telegram-канале Тихановской.

Тихановская пообещала финансовую помощь протестующим
В минувшее воскресенье в Минске прошли очередные акции протеста. Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
В прошлый вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.
23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
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