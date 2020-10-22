«Дорогие работники Белорусской железной дороги! (…) Железная дорога — это артерия, необходимая для жизни организма под названием Беларусь. Благодаря вам наши заводы могут поставлять свою продукцию потребителям. (…) Ваша работа приносит государству доходы огромных масштабов. И сейчас они расходуются не на здоровье и благополучие беларусов, а на силовые структуры, которые отбирают у нас все это. Если вы не хотите быть спонсором этого режима, вы можете объявить забастовку. Это самый мощный рычаг самоуправления», — говорится в Telegram-канале Тихановской.