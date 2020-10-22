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США объяснили отказ продлевать ракетный договор с Россией «без всяких условий»

Lenta.ru
12 минут назад
США отказываются продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом сообщает РИА Новости.
США отказались от ракетного договора с Россией
Фото: ReutersReuters
Биллингсли объяснил, что ракетный договор затрагивает 90-92 процентов всего американского арсенала и затрагивает лишь 45 процентов или меньше российского. По его словам, Москва наращивает потенциал оружия, который «нацелен на НАТО».
Представитель американского президента напомнил, что договор не охватывает Китай, который, по мнению администрации США, должен участвовать в переговорах по контролю над вооружениями.
20 октября в Министерстве иностранных дел Россиисообщили, что направили США ноту с предложением продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.
16 октября президент России Владимир Путинпредложил продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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