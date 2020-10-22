Задержан угрожавший похитить и убить Байдена

Джеймс Дейл Рид оставлял записки с угрозами на участках соседей, где видел плакаты в поддержку Байдена. Он также уверял, что знает адреса его сторонников и владеет «пугающим оружием».

Рида зафиксировала видеокамера, встроенная в дверной глазок одного из соседей. Теперь его будут судить по статьям федерального закона, которые предполагают более жесткое наказание, чем региональные. Американцу грозит многолетнее тюремное заключение.