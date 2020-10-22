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Задержан угрожавший похитить и убить Байдена американец 

Lenta.ru 28 минут назад
Задержан угрожавший похитить и убить Байдена
Фото: globallookpress.com
В американском штате Мэриленд задержали местного жителя, который угрожал похитить и убить кандидата в президенты от Демократической партииДжозефа Байдена и кандидатку в вице-президенты Камалу Харрис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
Джеймс Дейл Рид оставлял записки с угрозами на участках соседей, где видел плакаты в поддержку Байдена. Он также уверял, что знает адреса его сторонников и владеет «пугающим оружием».
Рида зафиксировала видеокамера, встроенная в дверной глазок одного из соседей. Теперь его будут судить по статьям федерального закона, которые предполагают более жесткое наказание, чем региональные. Американцу грозит многолетнее тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что пара из штата Миссури, направившая оружие на протестующих, предстанет перед судом. Инцидент произошел 29 июня — супруги Макклоски столкнулись с группой из около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому вооруженных супругов.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США , Джозеф Байден , Демократическая партия США
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