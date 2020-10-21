Макрон назвал убитого учителя лицом республики 

Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.

"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", — сказал Макрон на церемонии прощания в Сорбонне.

Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати.

"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", — заверил французский лидер.

"Мы продолжим эту борьбу за свободу, лицом которой вы сейчас являетесь… Потому что во Франции учитель и свет никогда не угаснут", — заключил Макрон.