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Макрон назвал убитого учителя лицом республики 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
Фото: AP Photo / Julien de Rosa
Жестоко убитый под Парижем 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент ФранцииЭммануэль Макрон.
Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.

"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", — сказал Макрон на церемонии прощания в Сорбонне.

Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати.

"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", — заверил французский лидер.

"Мы продолжим эту борьбу за свободу, лицом которой вы сейчас являетесь… Потому что во Франции учитель и свет никогда не угаснут", — заключил Макрон.

Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.
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Комментарии 1
В мире , Генпрокуратура РФ , Париж , Франция
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