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Вице-президент Турции допустил отправку войск в Карабах

Москва24иещё 3
1 час назад
Вице-президент Турции Фуат Октай назвал условия, при которых его страна направит войска в Нагорный Карабах. По его словам, это произойдет, если от Азербайджана поступит такая просьба. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.
Вице-президент Турции допустил отправку войск в Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", – сказал Октай.
Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В мире,CNN,Азербайджан,Турция,
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