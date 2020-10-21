Вице-президент Турции допустил отправку войск в Карабах

Вице-президент Турции Фуат Октай назвал условия, при которых его страна направит войска в Нагорный Карабах. По его словам, это произойдет, если от Азербайджана поступит такая просьба. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

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"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", – сказал Октай.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.