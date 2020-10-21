Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca.

Заявление надзорного органа опубликовал портал G1.

В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.