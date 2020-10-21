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При испытаниях оксфордской вакцины от COVID-19 умер доброволец

РИА Новости
34 минуты назад
Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины британской компании AstraZeneca.
Заявление надзорного органа опубликовал портал G1.
В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.
AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.
По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты.
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