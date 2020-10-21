Украина отказалась от российских вакцин от коронавируса 

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Украина отказалась закупать российские вакцины от коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства здравоохранения страны.

«Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что российский препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе

Ранее глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин спрогнозировал пик пандемии коронавируса в ноябре. По его словам, в декабре и январе уже обычно наблюдается спад заражений инфекциями.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели более 316 тысяч жителей Украины. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло 5927 человек.