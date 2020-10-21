Как же так?: неудобные вопросы о Донбассе

Россию называют страной-агрессором, вот только почему-то именно она, а не родная Донбассу Украина помогает региону бороться с коронавирусом, пишет «Корреспондент». Пока Украина продолжает отгораживаться колючей проволокой, Россия отправляет гуманитарную помощь. На что после этого рассчитывает Киев

Хороший вопрос, не так ли? На днях стало известно, что Москва отправит в Донбасс гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Отправят лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, ИВЛ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры. Помощь общей стоимостью 150 миллионов гривен. Большой объем.

Логично возникает вопрос, а как же Украина? Киев помогает украинцам на Донбассе по ту сторону линии разграничения? Если бы. Украина до сих пор держит Донбасс в блокаде, не выплачивает соцвыплаты на Донбассе и уже долгое время не впускает украинцев из Донбасса на подконтрольную территорию.

Имеем ситуацию, когда другая страна поддерживает людей, а родная их бросила. Звучит резко, но по сути это так и есть. Наши чиновники в Киеве на камеры выдавливают из себя заученное «Донбасс — это Украина», а на деле эта самая Украина отгородилась от Донбасса колючей проволокой и экономической блокадой. Даже работу КПВВ в Станице Луганской приостановили. Мол, вы там с коронавирусом сами как-то разбирайтесь, Украина вам не помощник.

И при всем этом Россия у нас официально — страна-агрессор. И при всем этом эта же Россия готова поставлять вакцину от коронавируса Украине, всей, не только Донбассу. Правда, если украинские власти продолжат нынешнюю политику, воспользоваться этой вакциной смогут только в Донбассе, по ту сторону линии разграничения. В Донецке и Луганске не витают в облаках и несуществующей западной вакцины не ждут, а возьмут ту, которая есть и которая работает.

И в каком свете после всего этого окажется Киев в глазах жителей Донбасса? Уверен, объяснять не нужно. Собственно, приближающиеся местные выборы покажут, а что думают о нынешней власти украинцы на подконтрольной территории. Есть ощущение, что ничего хорошего.