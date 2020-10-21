ДНР обвинила Киев в обстреле Горловки 

Вооруженные силы Украины обстреляли с беспилотника Горловку , которая находится под контролем сил непризнанной Донецкой народной республики. В результате обстрела сгорел один дом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько

"Уничтожены дом, хозпостройка и деревянный навес, сена 400 тюков. Без пострадавших", — рассказал Приходько.

По данным МЧС ДНР, после обстрела несколько построек в городе загорелись. Сейчас пожарные борются с пламенем.

Горловка расположена неподалеку от линии соприкосновения ДНР и ВСУ, город регулярно подвергается обстрелам.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор.