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ДНР обвинила Киев в обстреле Горловки 

Газета.Ru и ещё 2 15 часов назад
ДНР обвинила Киев в обстреле Горловки
Фото: Газета.Ru
Вооруженные силы Украины обстреляли с беспилотника Горловку, которая находится под контролем сил непризнанной Донецкой народной республики. В результате обстрела сгорел один дом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.

"Уничтожены дом, хозпостройка и деревянный навес, сена 400 тюков. Без пострадавших", — рассказал Приходько.

По данным МЧС ДНР, после обстрела несколько построек в городе загорелись. Сейчас пожарные борются с пламенем.
Горловка расположена неподалеку от линии соприкосновения ДНР и ВСУ, город регулярно подвергается обстрелам.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор.
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В мире , Иван Приходько , РИА Новости , Горловка , Киев
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