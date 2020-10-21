Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Папа римский выступил за однополые браки 

РИА Новости Крым и ещё 8 1 час назад
Папа римский выступил за однополые браки
Фото: РИА Новости
Папа римский Франциск поддержал однополые браки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что такое заявление понтифик сделал на Римском кинофестивале в середине съемок документального фильма, который называется "Франческо".
В ленте рассматриваются наиболее волнующие папу римского вопросы, в том числе бедность, миграция, расовое неравенство, окружающая среда и люди, страдающие от дискриминации.

"Гомосексуалисты имеют право на семью. Они — дети Божьи. Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они будут защищены законом", — процитировали слова понтифика из интервью в фильме.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимыхразногласий по вопросу гомосексуальных отношений.
В июле 2020 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в РФ не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.
РИА Новости Крым: последние новости
На что Порошенко "обменял Крым": мнение депутата Верховной рады На что Порошенко "обменял Крым": мнение депутата Верховной рады Крымские белорусы усомнились в интересе Минска "вернуть Крым Украине" Крымские белорусы усомнились в интересе Минска "вернуть Крым Украине" Зеленский спросит украинцев о военной помощи Запада для возврата Крыма Зеленский спросит украинцев о военной помощи Запада для возврата Крыма
Комментарии 6
В мире , ФРАНЦИСК , Госдума , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналисты посмеялись над смертью протоиерея
Журналисты посмеялись над смертью протоиерея
«Грязные арабы»: в Париже напали с ножом на мусульманок
«Грязные арабы»: в Париже напали с ножом на мусульманок
У жены Петросяна нашли молодого любовника
У жены Петросяна нашли молодого любовника
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
Видео
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
00:18
На российской нефтебазе вспыхнул пожар
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином
01:48
Опубликовано видео инцидента с «беременным» россиянином