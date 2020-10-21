Папа римский выступил за однополые браки 

Папа римский Франциск поддержал однополые браки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что такое заявление понтифик сделал на Римском кинофестивале в середине съемок документального фильма, который называется "Франческо".
В ленте рассматриваются наиболее волнующие папу римского вопросы, в том числе бедность, миграция, расовое неравенство, окружающая среда и люди, страдающие от дискриминации.
"Гомосексуалисты имеют право на семью. Они — дети Божьи. Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они будут защищены законом", — процитировали слова понтифика из интервью в фильме.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимыхразногласий по вопросу гомосексуальных отношений.
В июле 2020 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в РФ не только однополые браки, но и между теми, кто ранее сменил пол.