Папа римский выступил за однополые браки 

Отмечается, что такое заявление понтифик сделал на Римском кинофестивале в середине съемок документального фильма, который называется "Франческо".

В ленте рассматриваются наиболее волнующие папу римского вопросы, в том числе бедность, миграция, расовое неравенство, окружающая среда и люди, страдающие от дискриминации.

"Гомосексуалисты имеют право на семью. Они — дети Божьи. Мы должны иметь закон о гражданском союзе. Таким образом, они будут защищены законом", — процитировали слова понтифика из интервью в фильме.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу гомосексуальных отношений