Глава Карабаха записал видеообращение к соотечественникам

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился в четверг к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить долг перед родиной.

"Хочу обратиться к вам с передовой близ Агдама, в нескольких сотнях метров от противника. Для победы нам более всего нужно верить, вера обладает самой большой силой. Я верю, что мы победим, и хочу, чтобы верили и вы все", — сказал Арутюнян в видеообращении.

По его словам, он хочет, чтобы во всех церквях молились за бойцов — погибших и тех, кто сейчас на передовой. "Хочу, чтобы сохранялось то единство, которое сейчас есть, чтобы все вы осознали — от вас зависит будущее нашей страны. Хочу, чтобы как можно скорее выполнили долг перед родиной, по возможности, на передовой. На границе вас ждут более, чем когда-либо. С честью выполните свой патриотический долг. Это отечественная война", — сказал президент.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт . Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.