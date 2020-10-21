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Глава Карабаха записал видеообращение к соотечественникам с передовой 

РИА Новости и ещё 4 20 часов назад
Глава Карабаха записал видеообращение к соотечественникам
Фото: РИА Новости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республикиАраик Арутюнян обратился в четверг к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить долг перед родиной.

"Хочу обратиться к вам с передовой близ Агдама, в нескольких сотнях метров от противника. Для победы нам более всего нужно верить, вера обладает самой большой силой. Я верю, что мы победим, и хочу, чтобы верили и вы все", — сказал Арутюнян в видеообращении.

По его словам, он хочет, чтобы во всех церквях молились за бойцов — погибших и тех, кто сейчас на передовой. "Хочу, чтобы сохранялось то единство, которое сейчас есть, чтобы все вы осознали — от вас зависит будущее нашей страны. Хочу, чтобы как можно скорее выполнили долг перед родиной, по возможности, на передовой. На границе вас ждут более, чем когда-либо. С честью выполните свой патриотический долг. Это отечественная война", — сказал президент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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В мире , Война, Карабах , Араик Арутюнян , МИД , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Ереван , Москва , США , Степанакерт , Турция , Франция
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