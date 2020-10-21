Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пашинян допустил проведение контртеррористической операции в Карабахе 

Lenta.ru и ещё 10 21 октября 2020
Пашинян допустил контртеррористическую операцию в Карабахе
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность проведения контртеррористической операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Пашиняна, в этом может быть заинтересована Россия.
Он также подчеркнул, что для армянской стороны приемлем ввод миротворческого контингента в зону конфликта и это могут быть российские миротворцы.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
Последние новости
Путин уволил самого богатого генерала ФСБ Путин уволил самого богатого генерала ФСБ Ефремову смягчили наказание за смертельное ДТП Ефремову смягчили наказание за смертельное ДТП Путин предостерег недругов России фразой «не простудиться бы на ваших похоронах» Путин предостерег недругов России фразой «не простудиться бы на ваших похоронах»
Комментарии 1
В мире , Армения и Азербайджан , Никол Пашинян , Абхазия , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва , Приднестровье , Южная Осетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Два года мучился, спать не мог»: Пашаева прооперировали
«Два года мучился, спать не мог»: Пашаева прооперировали
Макрон заявил о «требовательном диалоге» с Россией
Макрон заявил о «требовательном диалоге» с Россией
«Просто зашилась»: Гузеева рассказала об алкоголизме
«Просто зашилась»: Гузеева рассказала об алкоголизме
Обзор иноСМИ: «Месть России за допинговый скандал»
Обзор иноСМИ: «Месть России за допинговый скандал»
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть