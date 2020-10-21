НАТО изменит стратегию развития из-за угрозы России

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В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Братиславе проходит международная конференция по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.

В ходе нее Столтенберг заявил, что со времени его вступления в должность генсека НАТО в 2014 году в мире произошел ряд негативных перемен. В качестве примера таковых он привел действия России, рост амбиций Китая, числа хакерских атак и активности исламистских террористических группировок и ускорение климатических изменений.

«Пришло время создать новую стратегическую концепцию НАТО», — высказал он мнение.

По словам Столтенберга, новая концепция должна сделать организацию готовой занять более глобальную позицию в мире, в том числе путем сотрудничества с одинаково мыслящими партнерами.

В июле Столтенберг назвал Североатлантический Альянс региональным объединением, значение акватории Атлантического океана для него — центральным, а активность подводных лодок Военно-морского флота России на севере Атлантики в последние годы — самой масштабной за все времена.