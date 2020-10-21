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Алиев не исключил возможности встречи с Пашиняном в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 21 октября 2020
Алиев допустил встречу с Пашиняном в Москве
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но пока он не получал соответствующего приглашения от российского лидера Владимира Путина.
Алиев заявил в интервью японской газете Nikkei, что такая встреча возможна, они «происходили и раньше», передает РИА «Новости».

«Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки», — добавил он.

По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву.

«Я неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина. Даже несколько раз в год. Так что эти контакты высокого уровня — привычное явление между странами-партнерами и соседями. Президент Путин также неоднократно посещал Азербайджан», — отметил Алиев.

Глава республики также заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия.
Ранее Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, но позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин перечислял варианты реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.
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В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Константин Затулин , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Баку , Москва
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