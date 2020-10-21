Финляндия готовится к атаке со стороны РФ из-за Крыма

Финляндия закупает вооружение у США из-за угрозы нападения со стороны России , заявили китайские журналисты из издания «Чжунго цзюньван». По их словам, в настоящее время речь идет о приобретении более 130 истребителей и противотанкового оружия, сообщает ИноСМИ.ру.

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В статье говорится, что раньше финны придерживались нейтралитета в международных отношениях, однако после вступления в Евросоюз в 1995 году начали «склоняться» в сторону Запада. Явное сближение Финляндии с США начало проявляться после событий 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. С тех пор Хельсинки активно закупает вооружение повышенной боевой готовности.

В октябре 2020 года в Вашингтоне одобрили продажу финской армии более сотни истребителей. Поставка боевых самолетов в Финляндию будет проходить в два этапа: первый предполагает отправку 58 истребителей F/A-18 и 14-ти самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, второй - переброску в Финляндию 64 истребителей F-35A. Общая сумма контрактов оценивается в 27, 2 миллиарда долларов.

Плюс к этому министр обороны страны Антти Кайкконен распорядился приобрести легкое противотанковое вооружение на 30 миллионов долларов. Власти отметили, что траты на оборону предусмотрены национальной программой, которая предусматривает повышение потенциала армии.

«Хельсинки постоянно пытается укрепить свои отношения с США, закупая американское оборудование и наращивая боевую мощь против России», - заявили авторы статьи.