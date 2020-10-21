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Баку заявил о продолжающихся боях в Карабахе 

РИА Новости и ещё 7 21 октября 2020
Баку заявил о продолжающихся боях в Карабахе
Фото: Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в Карабахе.

"В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении.

Как утверждают в военном ведомстве, на Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике и было вынуждено отступить с важных высот.

"В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Наши войска контролируют оперативную обстановку", — добавили в Минобороны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. В Степанакерте ночь прошла спокойно.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Министерство обороны , НАТО , Азербайджан , Армения , Баку , Степанакерт
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