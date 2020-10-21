Баку заявил о продолжающихся боях в Карабахе 

Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в Карабахе.

"В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении.

Как утверждают в военном ведомстве, на Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике и было вынуждено отступить с важных высот.

"В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Наши войска контролируют оперативную обстановку", — добавили в Минобороны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. В Степанакерте ночь прошла спокойно.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО . Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.