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В Токио оценили последствия «российской кибератаки» 

Профиль 13 минут назад
В Токио оценили последствия «российской кибератаки»
Фото: profile.ru
Организационный комитет Олимпийских игр в Токио отреагировал на заявление МИД Великобритании об атаке «российских хакеров». В Японии не обнаружили существенного воздействия на работу цифровых платформ.

«На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было», — отметили в оргкомитете, передает NHK.

При этом по поводу «российских» кибератак в комитете отметили, что не могут «обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса».
Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиаду в Токио с помощью хакерских атак. В Лондоне утверждают, что Россия также причастна к выводу из строя компьютеров в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
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В мире , Интернет , МИД , Южная Корея , Лондон , Пхенчхан , Великобритания , Токио , Япония
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