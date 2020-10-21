В Токио оценили последствия «российской кибератаки» 

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио отреагировал на заявление МИД Великобритании об атаке «российских хакеров». В Японии не обнаружили существенного воздействия на работу цифровых платформ.

«На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было», — отметили в оргкомитете, передает NHK.

При этом по поводу «российских» кибератак в комитете отметили, что не могут «обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса».