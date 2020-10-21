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Референдум о выплате всем гражданам по 7000 евро хотят провести в Швейцарии

Мир24
42 минуты назад
Федеральная канцелярия Швейцарии обнародовала инициативу о выплате 7500 швейцарских франков (примерно 7 тыс. евро) каждому гражданину страны, в том числе несовершеннолетним, пишет газета Le Matin.
В Швейцарии задумались о выплатах по 7000 евро гражданам
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что если до четверга, 22 апреля, эту идею поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. Если в ходе плебисцита инициатива будет одобрена, то денежные средства перечислят швейцарцам не позднее, чем через год.
Выплатить по 7500 франков каждому жителю страны предложили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. Они считают, что Национальный банк Швейцарии должен выплатить «вертолетные деньги», для того чтобы снизить стоимость национальной валюты. По мнению авторов идеи, для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму надо освободить от налогов.
Напомним, что четыре года назад большинство швейцарцев в ходе референдума выступили против того, чтобы в стране был введен безусловный доход в размере 2500 франков в месяц.
В мире,Швейцария,
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