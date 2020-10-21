В Швейцарии задумались о выплатах по 7000 евро гражданам

Отмечается, что если до четверга, 22 апреля, эту идею поддержат 100 тысяч человек, то ее вынесут на референдум. Если в ходе плебисцита инициатива будет одобрена, то денежные средства перечислят швейцарцам не позднее, чем через год.
Выплатить по 7500 франков каждому жителю страны предложили семеро жителей кантона Санкт-Галлен. Они считают, что Национальный банк Швейцарии должен выплатить «вертолетные деньги», для того чтобы снизить стоимость национальной валюты. По мнению авторов идеи, для выплаты необходимо напечатать новые деньги, а предложенную сумму надо освободить от налогов.