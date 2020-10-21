Названы четыре условия для мира на Донбассе

Политик указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.

"Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-президент отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. По словам Кравчука, это прекращение военных действий, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти, а также принятие пакета экономических законов.