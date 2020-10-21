Названы четыре условия для мира на Донбассе

Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны.
Политик указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.
"Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Экс-президент отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. По словам Кравчука, это прекращение военных действий, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти, а также принятие пакета экономических законов.
Ранее политик сообщал, что новая дорожная карта по урегулированию ситуации на Донбассе будет включать пункты об особенностях местного самоуправления, а именно особые условия организации местной и исполнительной власти на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.