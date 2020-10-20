Боррель рассказал о санкциях против Лукашенко

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Совет ЕС дал зелёный свет для подготовки нового санкционного списка, в который войдёт Лукашенко. Техническая работа началась сразу же после заседания совета и скоро завершится», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер поддержал внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список ЕС и назвал его «архитектором насилия» против оппозиционеров.
Также сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против Лукашенко, если ситуация в республике не улучшится.