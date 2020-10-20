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Греция решила отгородиться от Турции стеной 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 октября 2020
Греция решила отгородиться от Турцией стеной
Фото: РИА Новости
Правительство Греции решило достроить стену вдоль своей северо-восточной границы с Турцией из опасений, что со стороны мигрантов могут последовать попытки массового ее пересечения, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
По его словам, на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км в рамках проекта стоимостью 63 млн евро, который должен быть завершен к концу апреля, передает Associated Press.
В начале года Турция заявила, что больше не будет препятствовать мигрантам, пытающимся добраться до ЕС, и десятки тысяч мигрантов пытались пересечь границу с Грецией.
Для строительства новой стены и модернизации существующей части ограждения были выбраны четыре греческие строительные компании. По данным министерства общественного порядка Греции, стена будет построена с использованием оцинкованных стальных труб квадратного сечения и бетонного фундамента.
В марте в правительстве Греции заявили, что турецкие власти якобы подожгли палатки в лагере мигрантов на своей стороне границы в районе Эврос перед тем, как вывезти собравшихся там мигрантов.
Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.
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В мире , Мигранты , ЕС , Associated Press , Греция , Турция
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