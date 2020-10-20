С Карабахом это вы зря затеяли. Как нам наказать Турцию? 

Спусковым крючком нынешней войны в Карабахе, как считают многие эксперты, стало активное вмешательство Анкары . Уже известно, что боевиков для участия в боевых действиях набирают в подконтрольных Турции сирийских территориях, а турецкий президент Реджеп Эрдоган уже заявил, что окажет Азербайджану как своему военному союзнику любую военную помощь в случае посягательств на его территорию.

Зачем азербайджанцы пошли на поводу Эрдогана — разбираться не будем: на наш взгляд, зря они это, ой зря. А вот России стоило бы сесть и крепко призадуматься, чем именно нам отвечать на столь грубое вторжение в регион, где на протяжении столетий у нас были и остаются интересы. И призывать к ответу, само собой, нужно в первую очередь Турцию. Разбираемся, что мы можем им сделать и к чему это приведёт.

Не отдыхать на турецких курортах. А где тогда — вопрос отдельный

Первое, что приходит на ум — конечно же, фотографии российских туристов откуда-нибудь с побережья Антальи , прямо в разгар конфликта в Карабахе. Скажете — ну, так кто ж знал-то! И потом, такие поездки планируются сильно заранее.

Но давайте-ка вспомним 2015-й год, сбитый турками наш бомбардировщик в Сирии и погибшего лётчика Олега Пешкова . Сколько крику было? Даже летать в Турцию запретили. Но как только Анкара через какое-то время вновь стала для Москвы стратегическим и уважаемым партнёром и запрет на продажу путёвок был снят, от россиян на тамошних курортах вновь стало не протолкнуться.

Мы правда, не знаем, чем объяснить безудержную любовь россиян именно к отдыху в Турции. Может, соотношением цены и качества, и отсутствием виз. А может, тем, что турки — не дураки, и очень много сил и денег планомерно, год за годом, вкладывают в пиар своих курортов. Ещё и щедрыми госдотациями подкрепляют всё это дело — лишь бы приехали. Увы, наши собственные Крым и курорты Краснодарского края выглядят на фоне турецкого «оллинклюзива» бледненько, ещё и ценник выше.

Так что граждан в отсутствии патриотизма винить ну никак нельзя. Но вот российским ответственным ведомствам стратегию турок по продвижению туризма определённо стоит перенять. Чтобы в сознании наших соотечественников вариант «поехать на море в Крым» при мыслях об отпуске всплывал бы сам собой как очевидное. И более того, соответствовал бы всем запросам. Тогда и специально запрещать рейсы в страну, внезапно ставшую недружественной, не придётся — сами всё, сами всё правильно поймём и сделаем.

Не продавать вооружение — или делать это с умом

Вот тут уже намного интереснее. И, к слову, наказание — точнее, отказ от сотрудничества в военной сфере — может оказаться для Анкары куда более серьёзным ударом, нежели потеря российского турпотока. Дело в том, что Турция, будучи членом НАТО , уже несколько лет как недовольна отсутствием необходимой помощи со стороны Альянса и стран Европы.

Когда на Ближнем Востоке в 2013 году начался очередной раунд войн, европейцы вывели свои комплексы с территории Турции, опасаясь и за контингент, и за технику. Остались лишь испанские Patriot, но их туркам показалось мало. После того, как союзники по альянсу отказали в продаже комплексов ПВО, Турция обратилась с предложением к России. И мы продали им наши С-400.

И снова в голове не укладывается: ну, как так-то? На протяжении всей нашей истории нет страны, с которой мы воевали бы столь же часто, сколько с Турцией, наследницей Османской империи. И тут — оружием вдруг торгуем.

Ну, во-первых, не вдруг: несколькими годами ранее были относительно небольшие поставки вертолётов, бронетранспортёров ну и по мелочи. А что касается С-400, так это не оружие скорее, а защита. И потом, не нужно объяснять, чего стоит для любой страны из высшей лиги продавать вооружение и средства обороны на экспорт. Конкуренция там нешуточная. И пополнения в бюджет нешуточные. И дальнейшие контракты на обслуживание нешуточные.

Так что в тот период вполне можно было пойти навстречу Эрдогану, слегка «подогретому» попыткой госпереворота в собственной стране. Другой вопрос, что теперь Анкара запела по-другому. А значит, и мы можем немного передумать. Для стимуляции, так сказать, продуктивного диалога, причём в наших интересах.

Не строить им АЭС

Речь идёт о строительстве «Росатомом» АЭС «Аккую» , которую только ленивый эксперт не пнул. Общий посыл — на кой нам вообще надо было ввязываться в этот проект? Как будто Турция не поддерживает антиправительственные (читай, террористические) группировки в Сирии. Будто не имеет виды на Закавказье — тот же Азербайджан, например. И будто не завешивает мозаики в Айя-Софии — а это, между прочим, тоже имеет значение. Куда большее, чем может кому-то показаться.

Судите сами: по проекту «Аккую» Турция не несёт практически никаких финансовых рисков. Финансирование проекта — исключительно за счёт средств проектной компании, то есть нас. Уже посчитали, что подарок Эрдогану обойдётся нашему бюджету в 20-22 млрд долларов. И ежели вдруг случится форс-мажор — турки никаких неустоек выплачивать не будут. И потом, будто нам некуда больше девать столько денег.

Так-то оно так, но в западной прессе к самой идее строительства «Аккую» в своё время отнеслись очень и очень настороженно. Мол, такой объект позволит России держать в том регионе мощную ресурсно-техническую базу и вообще, склоняет Эрдогана дружить с Москвой, а не с НАТО. Только вот выводы западных экспертов были актуальны, скажем так, на 2010-й год. С тех пор утекло много воды. Начиная с того, что Анкара уже не раз выдвигала новые условия по строительству АЭС, и заканчивая тем, что Эрдоган, кажется, решил послать вообще всех: и Россию, и НАТО.

Скооперироваться с другими странами

Вот тут, пожалуй, для России открывается широкое поле для деятельности, притом довольно привычной, если смотреть с исторической точки зрения. Имеется в виду дипломатия и поиск союзников. Только вот дипломатия потребуется, что называется, на высшем уровне — а не так, чтобы всё свелось к запрету на покупку помидоров.

Дело в том, что Турцией с каждым годом всё больше и больше недовольны в Европе. США тоже, но они пусть с ними сами разбираются. Пока Анкара проворачивала свои дела исключительно в зоне своего прямого влияния, европейцам не было до Эрдогана никакого дела. Однако, когда турки полезли прямо к ним в огород, в ЕС задумались: а нужен ли нам такой вот «ассоциированный член»?

Похоже, все предсказания политических экспертов о намерении Эрдогана в той или иной форме возродить Османскую империю, начинают сбываться. Ну не просто же так Турция строит в Европе мощную сеть политического влияния, умело используя для этого мигрантов-мусульман? А ультиматумы канцлерине Меркель со стороны Эрдогана — неужто забыли?

Кажется, до европейцев наконец начало доходить, что заклинания про «нерушимость границ» и прочее на некоторых людей на планете, в случае чего, попросту не подействуют. Ведь, если амбиции Анкары и впрямь простираются до границ Османской империи периода её расцвета, то Европе придётся очень сильно подвинуться. И взывать будет уже не к кому. Хотя, подождите, есть прекрасный вариант — начать срочно налаживать взаимоотношения с Россией. И отменить уже наконец эти чёртовы санкции.

Хотелось бы, чтобы и с нашей стороны к выбору если не друзей, то хотя бы потенциальных партнёров, тоже подошли бы чуть повнимательнее. И, что немаловажно, не забывая при этом уроков истории.