Саакашвили пообещал выдворить Иванишвили в Россию

«Грузия покинет один человек. Пусть убирается к своим хозяевам в «Газпром» в Москву», — заявил Саакашвили в видеобращении к сторонникам во вторник. «Абсолютное большинство в стране — на нашей стороне», — заявил экс-президент Грузии.