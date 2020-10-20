Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Италии начали вводить комендантский час 

Аргументы Недели 1 час назад
В Италии начали вводить комендантский час
Фото: globallookpress.com
В одном из регионов Италии власти планируют ввести ночной комендантский час. Это связано с резким ростом коронавируса. Комендантский час планируется ввести в Южной Кампании. В этом регионе зафиксировали вспышку коронавируса. Всплеск произошел на выходных.

«Мы намерены просить прекратить все действия и передвижения людей с 11 вечера», — заявил глава региона Винченцо Де Лука.

Этот шаг последовал за аналогичным решением, принятым в северной Ломбардии.
Решение о комендантском часе еще должно быть одобрено федеральным правительством. Но официальный Рим, похоже, не собирается от него отказываться. В стране началась вторая волна коронавируса. Федеральным властям нужно решить эту проблему.
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
Аргументы Недели: последние новости
ВОЗ предполагает, что за всплеском заболеваемости COVID-19 может последовать рост смертности ВОЗ предполагает, что за всплеском заболеваемости COVID-19 может последовать рост смертности Директор ВОЗ назвал единственное лекарство, эффективность которого при лечении коронавируса доказана Директор ВОЗ назвал единственное лекарство, эффективность которого при лечении коронавируса доказана В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
В мире , Италия , Ломбардия , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«МРТ я боюсь»: Лобода попала в больницу
«МРТ я боюсь»: Лобода попала в больницу
Маск выбрал место для первой обитаемой базы на Марсе
Маск выбрал место для первой обитаемой базы на Марсе
Фонд президентских грантов завершил приём заявок
Фонд президентских грантов завершил приём заявок
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение