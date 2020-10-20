Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" — сказал Лукашенко во вторник в Минске, согласовывая назначение новых ректоров ряда государственных вузов. Его слова приводит агентство Белта.

Президент не исключил, что, может быть, уж слишком свою роль тут переоценивает.

"Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур — ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", — заявил белорусский лидер.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.