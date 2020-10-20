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«Что будет с вами без меня?». Лукашенко заявил, что не держится за власть 

РИА Новости 38 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ради себя не держится за власть "посиневшими руками", но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" — сказал Лукашенко во вторник в Минске, согласовывая назначение новых ректоров ряда государственных вузов. Его слова приводит агентство Белта.

Президент не исключил, что, может быть, уж слишком свою роль тут переоценивает.

"Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур — ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", — заявил белорусский лидер.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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