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Названа дата конца цивилизации 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названа дата конца цивилизации
Фото: Reuters
Жителям Земли стоит опасаться астероида «Апофис», который может положить конец человеческой цивилизации в 2036 году. Об этом заявила «МИР 24» уфолог Анна Ажажа.
Как сообщал «Рамблер», ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, что к Земле стремительно приближается астероид 2018VP1. По данным ученого, астероид может столкнуться с планетой 2 ноября, за день до выборов президента США, однако он недостаточно большой, чтобы причинить серьезный вред землянам.
Анна Ажажа отметила, что человечеству не стоит опасаться 2018VP1 и «никакого конца света в 2020 году не ожидается».

«Ученые-астрономы ждут приближения другого большего тела — до 300 метров. В Древнем Египте его называли — «Апофис». Ему посвящено несколько строк в Коране и Библии. Сейчас опасаются того, что Апофис упадет на Землю к 2036 году, и тогда наступит конец цивилизации», — сказала она.

При этом уфолог отметила, что падение небольших астероидов связано с попыткой предупредить человечество о более опасной катастрофе, и они не случайно целятся именно в США.
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Комментарии 1
В мире , Нил Тайсон
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