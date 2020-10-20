В Баренцево море вошел эсминец США 

Эскадренный миноносец Военно-морских сил США «Росс» (USS Ross) вошел в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Росс», как сообщал «Рамблер», — эсминец типа «Арли Берк». Он был спущен на воду в 1996 году. Корабль приписан к военно-морской базе Рота в Испании . Он вооружен корабельными зенитными артиллерийскими комплексами Phalanx CIWS, пусковыми установками системы «Иджис» на 90 ракет, пусковыми установками для 74 противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», 127-миллиметровой артиллерийской установкой Mark 45 на 600 снарядов и другими вооружениями.

7 и 13 сентября «Росс» во главе отряда боевых кораблей НАТО уже входил в Баренцево море. Тогда в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Балтийского флота непрерывно следят за действиями судна.

Вчера политолог Евгений Сатановский заявил, что только идиоты не видят, что Запад проводит учения, в том числе под ядерную войну, в непосредственной близости от России, а также пытается прихапать Белоруссию, устроил бардак в Киргизии и спровоцировал войну между Азербайджаном и Арменией. Он задался вопросом, зачем России надо все это продолжать, и призвал ее власти разорвать отношения с Европейским союзом

Полторы недели назад Сатановский заявил, что война между Россией с одной стороны и гадскими США и Германией, мелким трехглавым змеем Прибалтикой и Украиной, а также Турцией, Японией и Великобританией с другой неизбежна.