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Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «поменяли тактику» в отношении протестующих 

ТАСС и ещё 5 24 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики изменили тактику в отношении участников проходящих в Минске акций протеста против результатов президентских выборов 9 августа.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, — приводит его слова агентство БелТА. — Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

Лукашенко также выразил мнение, что акции протеста повлияли на мнение людей.
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"Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу — опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям", — отметил он.

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Комментарии 9
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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