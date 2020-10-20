Зеленского подняли на смех

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Зеленский выступил в Верховной раде
с ежегодным посланием. В ходе него он, в частности, заявил, что Украина ищет новые действенные инструменты для возвращения в свой состав Крыма и Донбасса.
В качестве примеров он привел возвращение в международную повестку вопроса территориальной принадлежности Крыма, создание формата «Крымская платформа», а также создание такой украинской армии, чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли о посягновении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Молодец! Любит ставить недосягаемые цели! Мужик!» — прокомментировал один из пользователей соцсетей.
Другой назвал ключевым приоритетом Зеленского покинуть свой пост раньше срока. Еще один пошутил о том, что после легализации каннабиса президент Украины станет нести еще большую чушь, чем сейчас.
На прошлой неделе в офисе Зеленского озвучили список вопросов всеукраинского опроса избирателей, который пройдет 25 октября одновременно с очередными региональными выборами.
Один из них касается легализации употребления каннабиса в медицинских целях, другой — сокращения числа депутатов Верховной рады, еще один — введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере, другой — создания свободной экономической зоны в Донбассе, последний — поддержки украинцами права страны на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.