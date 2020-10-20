Зеленского подняли на смех

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Зеленский выступил в Верховной раде с ежегодным посланием. В ходе него он, в частности, заявил, что Украина ищет новые действенные инструменты для возвращения в свой состав Крыма и Донбасса.

В качестве примеров он привел возвращение в международную повестку вопроса территориальной принадлежности Крыма, создание формата «Крымская платформа», а также создание такой украинской армии, чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли о посягновении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Молодец! Любит ставить недосягаемые цели! Мужик!» — прокомментировал один из пользователей соцсетей.

Другой назвал ключевым приоритетом Зеленского покинуть свой пост раньше срока. Еще один пошутил о том, что после легализации каннабиса президент Украины станет нести еще большую чушь, чем сейчас.

На прошлой неделе в офисе Зеленского озвучили список вопросов всеукраинского опроса избирателей, который пройдет 25 октября одновременно с очередными региональными выборами.