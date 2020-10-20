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В Белоруссии канал и логотип Nexta признали экстремистскими материалами 

BFM.RU и ещё 2 15 минут назад
В Белоруссии канал Nexta признали экстремистским
Фото: РИА Новости
Канал и логотип оппозиционного канала Nexta, освещающего протесты в Белоруссии, признали экстремистскими. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-служба Верховного суда страны.
Такое решение принял суд Центрального района Минска.
С 9 августа в Белоруссии не прекращаются акции протеста. На этом фоне телеграм-канал Nexta стал одним из основных источников сообщений о демонстрациях. Только за неделю число его подписчиков увеличилось с 300 тысяч до 2 млн Ранее популярное независимое белорусское интернет-издание Tut.by временно лишили лицезии.
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