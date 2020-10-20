Политолог отметил, что недавно в районе базы Хмеймим в Сирии начались серьезные пожары. По его словам, раньше протурецкие боевики уже не раз устраивали поджоги в той местности.

«Сирию они рассматривают как то поле, на которое можно влиять с помощью Карабаха. Турция столь активна в противостоянии Армении и Азербайджана именно для того, чтобы заставить Россию стать более сговорчивой в САР», — заявил Михеев.

Политолог подчеркнул, что Россия помешала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану осуществить его план на сирийском направлении. По мнению Михеева, Эрдоган хотел, чтобы почти вся Сирия стал зоной его влияния.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта начали сообщать о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.