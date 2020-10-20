Весной Швеция оставалась единственной страной в ЕС , где власти не ввели строгий локдаун в связи с пандемией. Сторонники шведской модели борьбы с COVID-19 рассчитывали на естественную выработку массового иммунитета к инфекции и пытались сохранить экономику — люди все так же продолжали ходить на работу, посещали развлекательные учреждения. Однако с осенним ростом случаев заражения власти все же решили сменить курс - теперь Швеция может впервые ввести карантинные меры.

В Швеции, единственной в ЕС стране, обходившейся без локдауна, могут впервые ввести карантинные меры, чтобы остановить быстрое распространение коронавируса.

«То, что мы хотим сделать, действительно будет похоже на изоляцию, но на локальную», — заявил газете The Telegraph глава отдела инфекционных заболеваний в Упсале (город в 70 км от Стокгольма) Юхан Нойд.

О корректировке стратегии по коронавирусу шведские власти задумались после того, как на фоне второй волны инфекции несколько европейских стран вновь ввели ограничения.

За последнюю неделю в странах Евросоюза зафиксировано более 100 тыс. новых случаев COVID-19 — сейчас на Европу приходится около трети заражений во всем мире. В частности, в Чехии , где зарегистрированы рекордные для страны 9,5 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 за сутки, на три недели закрыли клубы, бары и рестораны, а школьников отправили на дистанционное обучение. О возвращении к частичной изоляции также объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте . В стране закрываются бары и рестораны и ограничиваются часы работы розничных магазинов, власти запретили собираться в общественных местах группам свыше четырех человек.

В пятницу, 16 октября, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в ЕС в среднем за семь дней на миллион человек приходится 65 случаев заболевания в день.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу в Швеции 19 октября, региональные органы здравоохранения рекомендуют гражданам избегать общественных мест — торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, концертных и тренажерных залов.

Также граждан просят держаться подальше от общественного транспорта или избегать посещения пожилых людей или тех, кто входит в группу риска. При этом правила все же предлагаются в качестве рекомендаций, а не требований — штрафы нарушителям не грозят. В то же время доктор Нойд заверил, что при необходимости будут приняты и дополнительные меры.

Основной идеей шведской модели борьбы с коронавирусом, автором которой стал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, были естественная выработка массового иммунитета к инфекции и сохранение экономики — люди все так же продолжали ходить на работу, посещать рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы. Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер.

При этом от шведов не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка заболеваемости, их не заставляли по возвращении 14 дней сидеть на карантине.

Как объяснял РИА «Новости» директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит , такой подход к мерам по борьбе с распространением коронавируса был основан на высоком уровне доверия между гражданами Швеции и государством.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан также высоко ценил усилия Швеции и выработанную страной стратегию.

«Мне кажется, что существует какое-то мнение, будто Швеция вообще не ввела никаких мер и просто позволила болезни распространяться. Это бесконечно далеко от истины»,— заявлял он на брифинге организации.

Более того, в ВОЗ считали, что Швеция могла стать примером для других стран. «Власти страны положились на свои хорошие отношения с гражданами, на способность и готовность граждан соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, если мы хотим выработать новые нормы, Швеция представляет собой образец того, как можно вернуться к жизни без карантина», — говорил Райан.

Между тем критики шведской модели борьбы с коронавирусом отмечают, что страна медленно выявляла инфекцию на ранних стадиях. Так, как сообщила изданию The Guardian шведский вирусолог Лена Эйнхорн, в среднем в стране проводится всего 20 тестов на 1000 жителей. В соседних со Швецией странах — Норвегии и Дании — показатель тестирования выше в два-три раза.

«Если у тебя начинается какая-то симптоматика — оставайся дома до пяти дней. Информируй работодателя и сиди дома. Никто не приедет. Есть горячая линия коронавируса — это поликлинические отделения. Ты звонишь, тебя [осматривают] в режиме онлайн и дают рекомендации», — рассказывала о процессе лечения инфекции в Швеции жительница страны Ольга Скрипка изданию «Настоящее время».

Основной удар эпидемии коронавируса в Швеции пришелся на дома престарелых — половина всех умерших в стране старше 70 лет жили именно там.