Трамп призвал ФБР к расследованию против Байдена

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Трамп предложил ФБР заняться расследованием в отношении Байдена
ТК «Звезда»
и
ещё 3
1 час назад
Кого имел в виду президент
США
- своего соперника на выборах или его сына - не уточняется.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Дональд Трамп
предложил
ФБР
начать расследование против
Байдена
. Об этом сообщает Reuters.
При этом агентство не уточнило, кого имел в виду президент США - своего соперника на выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
Трамп неоднократно обвинял кандидата в президенты США от демократов в коррупции. Глава Белого дома считает, что лоббистская работа Хантера Байдена строилась на «продаже» доступа к его отцу.
Напомним, что
американские выборы
состоятся 3 ноября. По данным опросов, Джо Байден обгоняет действующего президента США на несколько пунктов.
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