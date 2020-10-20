The NYT: Китай выздоровел. США заболели

Автор, известнейший журналист когда-то лучшей в США газеты, пытается понять, почему КНР справилась с пандемией лучше США. Почему не сработала американская привычка объединяться в час беды? Дело тут не в демократии — дело во враждебности друг к другу, проявляющейся в соцсетях, но не только. Автор винит в этом Трампа. Так ему проще.

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Когда я смотрел первые дебаты между Трампом и Байденом, в голове возник один образ. Я представил, будто все Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая тоже собралось у экранов, при этом ради забавы они придумали такую игру: каждый раз, когда Трамп скажет что-то нелепое или постыдное об Америке — опрокидывать по стопке виски. В течение получаса все 25 членов партии уже были бы мертвецки пьяны.

А как тут не напиться? Подобного доселе им не приходилось видеть — неконтролируемые выходки бестолкового американского президента, человека, явно жаждущего остаться у власти. Почему? Да потому что поражение на выборах будет означать для него судебное преследование, унижение, а может и ликвидацию в одном флаконе.

Кто может упрекнуть китайцев в злорадстве? Пандемия, начавшаяся в Ухане, но уже взятая в КНР под контроль, до сих пор вовсю неистовствует в Америке — истребляя ее граждан и экономику — несмотря на то, что все это предвидели.

Увы, американцы — совсем не те люди, которыми они себя считают.

Ожидалось, что covid-19 станет Чернобылем для Китая. Однако превратился в битву при Ватерлоо для Запада, в которой Запад проигрывает подобно Наполеону. Это аргумент, который приводят Джон Миклетвейт (John Micklethwait) и Адриан Вулдридж (Adrian Wooldridge)в своей новой книге —"Сигнал тревоги: почему пандемия выявила слабость Запада и как это исправить".

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, уровень смертности в США от коронавируса — 65.74 на 100 тысяч населения. А всего умерло 216 тысяч человек. Потери Китая — 0.34 на 100 тысяч. Всего там умерло около 4,750 человек. Может, Китай обманывает. Ладно — умножим это число на четыре — Китай по-прежнему намного лучше защищает свой народ, чем Соединенные Штаты.

В самом деле, в начале месяца, в те дни, когда Белый Дом Трампа стал очагом коронавируса, а миллионы американцев боялись посылать детей в школу, в Китае — где уровень локальной передачи вируса близок к нулю — миллионы граждан стекались на автовокзалы, железнодорожные вокзалы и в аэропорты, чтобы отметить национальный праздник в разных уголках страны. Первого октября Bloomberg написал: «Китайский юань привлекает внимание как убежище от волатильности после лучших квартальных показателей за последние 12 лет». В сентябре импорт и экспорт Китая резко выросли.

А раньше так было в США!

«Мы утверждаем, что лучшим периодом западного правления, когда оно и вправду превосходило правление восточное, были 1960-е годы, когда Америка стремилась отправить человека на Луну. Ведь в это время миллионы китайцев умирали от голода», — сказал мне Миклетвейт, главный редактор Bloomberg News. «Это был последний в истории период, когда три четверти американцев доверяли своему правительству».

Редактор отдела политики The Economist Вулридж прибавил: «Но сейчас мы приближаемся к повороту истории, начавшейся 500 лет назад,, и этот поворот будет вспять. Тогда Китай был настолько же передовым —с четвертью мировой экономики и, безусловно, самым опытным правительством — насколько мы в Европе были отсталыми. Мы забываем об этом. А Китай —нет. Этот год может стать решающим, Азия может вернуть себе лидерство, утраченное 500 лет назад, — если только Запад не проснется».

Чтобы положение Америки нормализовалось, для начала потребуется национальный план борьбы с covid-19. У Китая он был: там развернули все инструменты своей авторитарной системы наблюдения. Да, это инструменты, предназначенные для обнаружения и отслеживания политических диссидентов. Да, они замышлялись для контроля над населением. Но использованы они были для обнаружения и отслеживания тех, кто заражен коронавирусом, а также для контроля его распространения. Некоторые китайские технологии распознавания лиц настолько хороши, что для этого даже не нужно снимать маску. Достаточно глаз и верхней части носа.

Америка не может использовать подобную стратегию. У нас нет авторитарного правительства (пока), и я точно его не хочу. Но американцам не удалось выработать демократический консенсус для выполнения аналогичной работы.

Вот что так удручает. Америка в недавней истории сталкивалась с авторитарными государствами: с Японией и Германией — во время Второй мировой войны, с Северной Кореей и Россией — во время холодной войны. Авторитарные режимы в начале войны всегда имеют преимущество: они могут просто сверху вниз спустить приказы обществу. Но в долгосрочной перспективе Америка всегда побеждала, потому что, хотя американцы обычно не готовы к войне и начинают медленно, они быстро учатся и объединяются для долгой борьбы — снизу вверх.

Но так было раньше. Теперь мы не смогли собраться вместе даже для того, чтобы бороться с вызовом covid-19. 28 марта Трамп объявил: «Наша страна вступила в войну с невидимым врагом». Он обещал собрать «всю мощь американской нации», чтобы разгромить его. Но это тоак никогда и не произошло. Кроме некоторых врачей на переднем крае, общественная солидарность и подходящая к военному времени готовность к жертвам оказались минимальными.

Почему? Не потому что демократии не умеют управлять населением в условиях пандемии. Южная Корея, Тайвань, Япония, Новая Зеландия — все справились лучше нас.

Частично это произошло из-за того, что американская культура безобразно индивидуалистична. Страна все еще имеет очень раздробленную систему разделения полномочий между местными, государственными и федеральными властями, слабую систему здравоохранения, разделенный политический истеблишмент. У нас есть республиканская партия, чья бизнес-модель уже давно наносит ущерб Вашингтону. А еще у нас куча людей, получающих новости из социальных сетей, где постоянно усиливаются теории заговора, разрушается доверие к власти.

Но главное то, что у Америки сейчас президент, чья политическая стратегия переизбрания — разделить народ, разрушить доверие, оболгать правду, а также объявлять любые новости, противоречащие его целям, «фейками». А без правды и веры во время пандемии — вы погибли.

Во время последней большой пандемии в США — в 1918 году — многие американцы не возражали против ношения масок. Посмотрите на фотографии. И все потому, что их лидеры просили так делать и подавали пример. Но на этот раз президент не говорил американцам правду, а подавал пример того, как нужно отрицать вирус и высмеивать ношение масок. Поэтому многие американцы так и не стали ему доверять.

В результате США так и не смогли рационально обсудить те виды компромиссов, на которые демократия, подобная американской, с культурой, подобной американской, — должна была пойти в сложившихся обстоятельствах.

Эксперт по общественному здравоохранению доктор Дэвид Кац еще в марте в обзоре Times и в интервью мне утверждал, что США нужен национальный план. Этот план сохранил бы баланс между спасением как можно большего числа жизней и сохранением как можно большей суммы доходов домохозяйств. Если сфокусироваться только на спасении жизней, за этим бы последовали миллионы смертей от отчаяния из-за потерянных рабочих мест и сбережений, а также от разорения собственного бизнеса. Если сфокусироваться только на сохранении рабочих мест, это стало бы жестоким смертным приговором для слабых здоровьем соотечественников, не заслуживающих такой участи.

Кац выступал за стратегию «полной минимизации вреда», которая защитила бы пожилых и наиболее уязвимых, постепенно возвращая к работе молодых и здоровых. Работая, здоровые переболели бы коронавирусом бессимптомно или в легкой форме. Зато они сохранили бы экономику и сформировали природный коллективный иммунитет, а мы тем временем дождались бы вакцины.

К сожалению, в США так никогда и не состоялось здравого и трезвого обсуждения такой стратегии. «Справа, — сказал Кац, — мы получаем презрительное пренебрежение даже за такие вещи, как ношение маски и социальное дистанцирование. Левые были гораздо более ответственными, но и они рассматривали любое обсуждение спасения рабочих мест и экономики во время пандемии как аморальное. К политике, допускающей смерть сограждан, левые отнеслись как к проявлению социопатии».

В общем, то, что беспокоит американцев сегодня, нельзя вылечить с помощью вакцины от covid-19. Люди потеряли доверие друг к другу и к государственным институтам, а также утратили элементарное понимание того, что есть правда. А это все элементы, необходимые для совместного преодоления этого кризиса. Все это у США было во время прошлых войн, но не в нынешней.

Я считаю, что выдвинутый демократами Джо Байден имеет реальный шанс на победу, потому что достаточное количество американцев интуитивно понимают: они устали от разобщенности, и Байден, возможно, сумеет собрать нас снова. Победы Байдена будет недостаточно, чтобы снова сделать Америку здоровой — политически и физически, — но эта победа необходима.