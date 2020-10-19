Две украинки устроили голый дебош в поезде

Две несовершеннолетние украинки устроили дебош
в поезде «Львов
- Киев
», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходили по поезду без одежды, курили, нецензурно выражались и громко слушали музыку. Пассажиры соседнего купе были вынуждены перебраться в другой вагон.
Начальник поезда принял решение высадить девушек на станции в Хмельницкой области и передать их сотрудникам правоохранительных органов
.
С несовершеннолетними дебоширками была проведена разъяснительная работа, после чего они были отпущены без составления протокола. Об инциденте сообщили родителям.
Как сообщал «Рамблер», ранее полицейские в Москве задержали сотрудника оперативно-розыскной части одного из столичных отделов МВД. Нетрезвый правоохранитель попытался пройти в ночной клуб, но охрана на входе его не пустила. Тогда оперативник устроил драку с секьюрити и посетителями заведения, после чего дебошира сдали полиции.