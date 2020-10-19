Две украинки устроили голый дебош в поезде

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Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходили по поезду без одежды, курили, нецензурно выражались и громко слушали музыку. Пассажиры соседнего купе были вынуждены перебраться в другой вагон.

Начальник поезда принял решение высадить девушек на станции в Хмельницкой области и передать их сотрудникам правоохранительных органов

С несовершеннолетними дебоширками была проведена разъяснительная работа, после чего они были отпущены без составления протокола. Об инциденте сообщили родителям.