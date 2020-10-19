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Две украинки устроили голый дебош в поезде

Вероника Полынина
1 час назад
Две несовершеннолетние украинки устроили дебошв поезде «Львов - Киев», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Две украинки устроили голый дебош в поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходили по поезду без одежды, курили, нецензурно выражались и громко слушали музыку. Пассажиры соседнего купе были вынуждены перебраться в другой вагон.
Начальник поезда принял решение высадить девушек на станции в Хмельницкой области и передать их сотрудникам правоохранительных органов.
С несовершеннолетними дебоширками была проведена разъяснительная работа, после чего они были отпущены без составления протокола. Об инциденте сообщили родителям.
Как сообщал «Рамблер», ранее полицейские в Москве задержали сотрудника оперативно-розыскной части одного из столичных отделов МВД. Нетрезвый правоохранитель попытался пройти в ночной клуб, но охрана на входе его не пустила. Тогда оперативник устроил драку с секьюрити и посетителями заведения, после чего дебошира сдали полиции.
В мире,МВД,РИА Новости,Киев,Львов,
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