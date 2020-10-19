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Зеленский назвал условие для введения жесткого карантина на Украине 

Lenta.ru 42 минуты назад
Зеленский назвал условие для жесткого карантина
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для введения жесткого карантина на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при 9,5 тысячи инфицированных коронавирусом ежесуточно. Если количество заражений вирусом превысит данную отметку, то власти будут вынуждены ввести жесткий карантин. При этом президент отметил, что данная мера приведет к остановке экономики, что будет очень сложно для всех.
Зеленский также рассказал, что в последнее время число новых случаев заражения коронавирусом в сутки установилось на отметке в 5-6 тысяч. Однако он подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к росту заболеваемости.
По последним данным, с начала пандемии на Украине было выявлено более 312 тысяч случаев коронавируса. Скончались 5834 пациента, выздоровели свыше 131 тысяч. Больше всего зараженных оказалось в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
"Ситуация с коронавирусом в Харькове критическая, повторился сценарий Италии"
Ранее глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузинспрогнозировал пик пандемии коронавируса в ноябре. По его словам, в декабре и январе уже обычно наблюдается спад заражений инфекциями.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Киев , Львовский , Московская область
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