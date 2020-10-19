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Порошенко построит в Киеве концерт-холл 

Газета.Ru 57 минут назад
Порошенко построит в Киеве концерт-холл
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой построят концерт-холл на средства своей компании Roshen, передает РИА "Новости".
Порошенко отметил, что подобные проекты как правило реализуются государством или муниципалитетами, и на сегодняшний день есть только несколько прецедентов в мире, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов.
Данный проект, по словам Порошенко, рассчитан на помощь отечественным артистам — симфонического оркестра, филармонии, консерватории.

"Это — воспитание нации. Потому что есть два способа. Один — полудилетанты из "95-го квартала", которые формируют одни чувства. А другой — лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики", — заявил экс-президент.

Он рассказал, что вдохновлялся примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла.
Проект "Концерт-холл Рошен" будет представлен весной 2021 года. Строительство концерт-холла планируется завершить к сентябрю 2025 года.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , Рошен , Microsoft , РИА Новости , Киев
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