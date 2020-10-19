"Эти безответственные действия не дали компаниям в критически важных секторах, таких как перевозки и здравоохранение, предоставлять услуги населению не только на Украине, но и так далеко, как в Западной Пенсильвании. Предполагается, что только для трех американских жертв (вируса)... убытки превысили один миллиард долларов", - сказал представитель минюста журналистам.
"В результате атаки вируса NotPetya компания Heritage Valley Health System, которая предоставляет услуги здравоохранения десяткам тысяч людей Западной Пенсильвании, потеряла доступ к своим критически важным компьютерным системам, таким, которые используют в кардиологии, радиоизотопной медицине, радиологии и хирургии", - сказал он.
"Кроме того, филиал компании Fedex потратил около 400 миллионов долларов, реагируя на атаку вируса NotPetya на их компьютерные системы и восстановление. А один крупный американский производитель лекарств потратил более 500 миллионов", - добавил он.