По словам прокурора по западному округу штата Пенсильвания Скотта Брейди, вирус парализовал работу крупной компании в сфере здравоохранения.

По его словам, жесткие диски на 80 объектах оказались зашифрованы, рабочие станции заблокированы. Компания потратила 2 миллиона долларов на устранение последствий, добавил Брейди.