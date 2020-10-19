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В США заявили об убытках в один миллиард долларов из-за вируса NotPetya

РИА Новости
23 минуты назад
Три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 миллиарда долларов, заявил в понедельник помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.
Шестерым россиянам, которых власти США называют "сотрудниками ГРУ", в понедельник были предъявлены обвинения в хакерских атаках и распространении вредоносных программ.
"Эти безответственные действия не дали компаниям в критически важных секторах, таких как перевозки и здравоохранение, предоставлять услуги населению не только на Украине, но и так далеко, как в Западной Пенсильвании. Предполагается, что только для трех американских жертв (вируса)... убытки превысили один миллиард долларов", - сказал представитель минюста журналистам.
По словам прокурора по западному округу штата Пенсильвания Скотта Брейди, вирус парализовал работу крупной компании в сфере здравоохранения.
"В результате атаки вируса NotPetya компания Heritage Valley Health System, которая предоставляет услуги здравоохранения десяткам тысяч людей Западной Пенсильвании, потеряла доступ к своим критически важным компьютерным системам, таким, которые используют в кардиологии, радиоизотопной медицине, радиологии и хирургии", - сказал он.
По его словам, жесткие диски на 80 объектах оказались зашифрованы, рабочие станции заблокированы. Компания потратила 2 миллиона долларов на устранение последствий, добавил Брейди.
"Кроме того, филиал компании Fedex потратил около 400 миллионов долларов, реагируя на атаку вируса NotPetya на их компьютерные системы и восстановление. А один крупный американский производитель лекарств потратил более 500 миллионов", - добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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