Антиковидные меры: как страны решают проблему с COVID-19

Численность пациентов с подтвержденным коронавирусом растет каждый день. Сегодня инфекция диагностирована уже у более сорока с половиной миллионов человек. Как страны пытаются остановить распространение ковида, расскажет корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Бавария , район Берхтесгаденер-Ланд. Спокойный и уютный курорт. Сейчас он словно вымер: впервые с весны здесь ввели жесткие ограничения — резко выросло число заболевших. Это еще не локдаун, как заклинание повторяют местные власти. Однако в ближайшие две недели выходить из дома без уважительной причины запрещено.

«Мы не будем посылать полицию, но мы обращаемся к людям с призывом защитить себя, защитить соседей, защитить окружающую среду. Именно для этой цели мы издали данный приказ», — говорит комиссар округа Берхтесгаден Бернхард Керн.

Местных жителей чуть больше 100 тысяч человек, но много гостей. Отсюда начинается популярный маршрут «Немецкая альпийская дорога». Теперь туристам придется покинуть территорию района.

Жителям Манчестера, что в Великобритании, рекомендовано не въезжать и не выезжать из района. Страна считается одной из самых пострадавших в Европе от коронавируса. За день — более 21 тысячи новых случаев заражения. Впервые с июня за сутки умерли больше 240 человек. Жесткие ограничения в Манчестере начнут действовать уже в эту пятницу. Это распоряжение премьер-министра Бориса Джонсона

«Сегодня мы идем этим путем, потому что мы не хотим возвращаться в режим национальной изоляции. Ведь это может нанести огромный социальный и экономический ущерб. Мы считаем, что нынешняя мера необходимая и разумная, она поможет сдержать распространение коронавируса», — заявил Джонсон.

Ощутимый удар ограничения нанесли по бизнесу в Италии. В Риме бары и рестораны пока еще работают, но только до полуночи, а раньше были открыты до утра.

«Самое смешное, что люди не могут приходить в пабы, а автобусы и метро переполнены, тренажерные залы работают. Будто бы там ничего с вами не может произойти, а в ресторане вы непременно заразитесь», — говорит владелица ресторана Джулия Мартелли.

Впрочем, что антикоронавирусные меры надо соблюдать, своим примером продемонстрировал папа Римский Франциск . Понтифик впервые с начала пандемии появился на публичном мероприятии и был в медицинской маске.

Добавим, что ранее в Берлине ужесточили правила ношения масок. Их надо надевать везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. Соответствующее решение из-за роста числа заболевших коронавирусом принял городской сенат.