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Крымские белорусы усомнились в интересе Минска «вернуть Крым Украине» 

РИА Новости Крым 39 минут назад
Минск скорее заинтересован в признании Крыма частью России, чем в "возвращении" полуострова Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, бывший посол Украины в Минске и экс-представитель страны в Трехсторонней контактной группе по ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Киев может "вернуть Крым" при помощи Белоруссии. По его мнению, в этом Киеву "помогут полмиллиона этнических украинцев", которые живут на территории Белоруссии.

"Минск если и вмешается в процесс, то только признав Крым частью России. Это то, что Белоруссия должна была сделать шесть лет назад и к этому все идет. Естественно, Минск будет поддерживать Россию, а уровень отношений Минска и Киева не позволяет вести экономические переговоры, не говоря уже о столь серьезных геополитических вещах", — заявил Роман Чегринец.

Он также усомнился в количестве "этнических украинцев" в Белоруссии.

"Эти "этнические украинцы" в Белоруссии выдуманы Бессмертным. Белоруссия — моноэтническое государство, там по переписи 98% белорусов. Откуда в девятимиллионной стране полмиллиона украинцев нашел Бессмертный — я даже не догадываюсь… Видимо, "давно сбитый летчик" решил напомнить о себе. Да, там есть маргинальная диаспора, с которой мы пытались навести каналы, но там не о чем говорить. Они либо тяготеют к западно-белорусским националистам, либо близки к ним по духу", — пояснил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".

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Комментарии
В мире , Роман Бессмертный , РИА Новости , Киев , Минск , Республика Крым
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