"Эти "этнические украинцы" в Белоруссии выдуманы Бессмертным. Белоруссия — моноэтническое государство, там по переписи 98% белорусов. Откуда в девятимиллионной стране полмиллиона украинцев нашел Бессмертный — я даже не догадываюсь… Видимо, "давно сбитый летчик" решил напомнить о себе. Да, там есть маргинальная диаспора, с которой мы пытались навести каналы, но там не о чем говорить. Они либо тяготеют к западно-белорусским националистам, либо близки к ним по духу", — пояснил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".