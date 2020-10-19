"Минск если и вмешается в процесс, то только признав Крым частью России. Это то, что Белоруссия должна была сделать шесть лет назад и к этому все идет. Естественно, Минск будет поддерживать Россию, а уровень отношений Минска и Киева не позволяет вести экономические переговоры, не говоря уже о столь серьезных геополитических вещах", — заявил Роман Чегринец.
"Эти "этнические украинцы" в Белоруссии выдуманы Бессмертным. Белоруссия — моноэтническое государство, там по переписи 98% белорусов. Откуда в девятимиллионной стране полмиллиона украинцев нашел Бессмертный — я даже не догадываюсь… Видимо, "давно сбитый летчик" решил напомнить о себе. Да, там есть маргинальная диаспора, с которой мы пытались навести каналы, но там не о чем говорить. Они либо тяготеют к западно-белорусским националистам, либо близки к ним по духу", — пояснил председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма".