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Еще четырех человек задержали по делу об убийстве учителя под Парижем

РИА Новостииещё 2
3 часа назад
Еще четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
По делу об убийстве под Парижем задержали четырех человек
Фото: ТАССТАСС
"Пятнадцать человек сейчас находятся под стражей в рамках расследования убийства Самюэля Пати в прошлую пятницу в Конфлан-Сент-Онорин", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Отмечается, что один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В ходе расследования дела были задержаны 11 человек, в том числе родственники совершившего атаку.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.
В мире,Анн Идальго,Эммануэль Макрон,Рамзан Кадыров,
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