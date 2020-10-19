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Министр обороны Польши ушел на карантин 

ИА Regnum 1 час назад
Министр обороны Польши ушел на карантин
Фото: wikipedia
Санитарные службы Польши отправили главу минобороны республики Мариуша Блащака на карантин. Решение было принято 19 октября после того, как коронавирус был обнаружен у человека, с которым он контактировал в воскресенье. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Во время изоляции я буду работать, принимать решения и поддерживать связь с командирами и соратниками. У меня нет симптомов болезни», — написал министр в Twitter в понедельник утром.

В начале октября глава минобороны уже находился на карантине после контакта с генералом Ярославом Громадзинским, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом. Тогда тест показал отрицательный результат на наличие коронавируса.
19 октября в министерстве здравоохранения страны заявили, что за последние 24 часа коронавирусом заразились еще 7 482 человека в Польше. 41 пациент умер. Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Малопольском и Мазовецком воеводствах. Всего с начала эпидемии подтверждено наличие коронавируса у 183 248 жителей Польши. 3 614 человек умерли, 94 014 — выздоровели.
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В мире , Министерство обороны , Минздрав РФ , Польша
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