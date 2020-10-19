«Устроивший бордель дебил»: Чешский министр обозвала премьера 

Чешский министр труда Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша «дебилом» в беседе с журналистами. Об этом сообщает Novinky.cz.
Портал опубликовал запись, сделанную во время интервью Малачовой Чешскому телевидению.
«Этот бордель, который устроил Бабиш. И теперь мы все должны слизать это. Он дебил. Пардон, простите», — заявила она.
Когда министр произнесла это, она уже вышла из кадра, но камера все еще продолжала снимать.
Novinky.cz отмечает, что между Малачовой и Бабишем существует давняя напряженность. Премьер-министр критиковал ее в одном из интервью в мае, заявив, что Малачова действовала неправильно во время весенней фазы коронавирусного кризиса.
Скандал прокомментировал основатель партии ТОП 09 Мирослав Калоусек.
«Я думаю о том, как назвать министров, желающих быть в правительстве человека, о котором они имеют такое мнение», — написал он в твиттере.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Минздрава Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон во время онлайн-заседания ассамблеи по коронавирусу и нецензурно высказался в адрес депутата Дженни Рэтбоун. Депутат задавала ему вопросы о борьбе с пандемией. «Что, *** [черт возьми], с ней не так?» — заявил он. Позже министр принес свои извинения.