«Устроивший бордель дебил»: Чешский министр обозвала премьера 

Чешский министр труда Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша «дебилом» в беседе с журналистами. Об этом сообщает Novinky.cz.

Портал опубликовал запись, сделанную во время интервью Малачовой Чешскому телевидению.

«Этот бордель, который устроил Бабиш. И теперь мы все должны слизать это. Он дебил. Пардон, простите», — заявила она.

Когда министр произнесла это, она уже вышла из кадра, но камера все еще продолжала снимать.

Novinky.cz отмечает, что между Малачовой и Бабишем существует давняя напряженность. Премьер-министр критиковал ее в одном из интервью в мае, заявив, что Малачова действовала неправильно во время весенней фазы коронавирусного кризиса.

Скандал прокомментировал основатель партии ТОП 09 Мирослав Калоусек.

«Я думаю о том, как назвать министров, желающих быть в правительстве человека, о котором они имеют такое мнение», — написал он в твиттере.