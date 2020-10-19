Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Устроивший бордель дебил»: Чешский министр обозвала премьера 

Мария Иванова 1 час назад
«Устроивший бордель дебил»: Чешский министр обозвала премьера
Фото: Reuters
Чешский министр труда Яна Малачова назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша «дебилом» в беседе с журналистами. Об этом сообщает Novinky.cz.
Портал опубликовал запись, сделанную во время интервью Малачовой Чешскому телевидению.

«Этот бордель, который устроил Бабиш. И теперь мы все должны слизать это. Он дебил. Пардон, простите», — заявила она.

Когда министр произнесла это, она уже вышла из кадра, но камера все еще продолжала снимать.
Novinky.cz отмечает, что между Малачовой и Бабишем существует давняя напряженность. Премьер-министр критиковал ее в одном из интервью в мае, заявив, что Малачова действовала неправильно во время весенней фазы коронавирусного кризиса.
Скандал прокомментировал основатель партии ТОП 09 Мирослав Калоусек.

«Я думаю о том, как назвать министров, желающих быть в правительстве человека, о котором они имеют такое мнение», — написал он в твиттере.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Минздрава Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон во время онлайн-заседания ассамблеи по коронавирусу и нецензурно высказался в адрес депутата Дженни Рэтбоун. Депутат задавала ему вопросы о борьбе с пандемией. «Что, *** [черт возьми], с ней не так?» — заявил он. Позже министр принес свои извинения.
Видео дня. На «тренажеры для улыбок» стюардесс потратят полмиллиона рублей
Комментарии
В мире , Андрей Бабиш , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал важное поручение по школам
Путин дал важное поручение по школам
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук
«С мужем-то она развелась!» Миро разоблачила Стужук
«Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат
«Парю в небе»: Волочкова показала опасный шпагат
Видео
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
01:11
Момент обрушения шпиля церкви XIX века в Сантьяго попал на видео
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
00:40
Драка охранника и посетителя ТЦ в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
00:50
Опубликовано видео последствий аварии с участием машины скорой помощи
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
01:20
Рыбак и его девушка погладили опаснейшую акулу и попали на видео
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
00:07
«Черноморский Алладин» на пляже в Сочи попал на видео
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
00:17
Опубликовано видео пожара на юго-западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
01:21
«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку
Происшествия
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
00:49
Пьяный водитель на КамАЗе протаранил 10 авто под Красноярском
Происшествия
Россиян предупредили об искусственных вирусах
00:22
Россиян предупредили об искусственных вирусах
Общество
Прошедший по стропе на высоте 73 метра мужчина попал на видео
00:31
Прошедший по стропе на высоте 73 метра мужчина попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение