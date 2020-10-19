Минского пенсионера осудили за жалобу на Лукашенко 

Осужденный — Сергей Кузнецов позвонил в милицию вечером 12 июня. По телевизору он услышал, как Лукашенко назвал Бабарико «негодяем». Пенсионер заявил правоохранителям, что президента следует наказать за публичное оскорбление гражданина Белоруссии, и добавил, что «мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию».

Через пару часов сотрудники ОМОН вскрыли квартиру Кузнецова, а ему выстрелили в грудь свето-шумовым патроном. Поводом для жестокого обращения с пенсионером стало «оскорбление главы государства», пояснили правоохранители в суде. Они также отметили, что пожилой мужчина угрожал им ножом и оказывал сопротивление. Кузнецов своей вины не признал

В результате пенсионера приговорили к 18 месяцам «домашней химии» за «сопротивление сотруднику правопорядка». Следующие полтора года он обязан не менять место жительства и регулярно отмечаться в милиции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», более 37 тысяч человек из 102 стран мира подписали петицию в адрес Международного уголовного суда с призывом возбудить в отношении Лукашенко уголовное дело за преступления против человечества. По мнению подписантов, белорусский президент захватил власть путем фальсификации выборов и жестокого подавления мирных протестов.