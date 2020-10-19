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Минского пенсионера осудили за жалобу на Лукашенко 

Павел Тиунов 1 час назад
Минского пенсионера осудили за жалобу на Лукашенко
Фото: РИА Новости
66-летний пенсионера из Минска приговорили к полутора годам «домашней химии» за жалобу на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает издание Tut.by. Пожилой мужчина требовал привлечь национального лидера к ответственности за оскорбление экс-кандидата в главы государства Виктора Бабарико.
Осужденный — Сергей Кузнецов позвонил в милицию вечером 12 июня. По телевизору он услышал, как Лукашенко назвал Бабарико «негодяем». Пенсионер заявил правоохранителям, что президента следует наказать за публичное оскорбление гражданина Белоруссии, и добавил, что «мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию».
Через пару часов сотрудники ОМОН вскрыли квартиру Кузнецова, а ему выстрелили в грудь свето-шумовым патроном. Поводом для жестокого обращения с пенсионером стало «оскорбление главы государства», пояснили правоохранители в суде. Они также отметили, что пожилой мужчина угрожал им ножом и оказывал сопротивление. Кузнецов своей вины не признал
В результате пенсионера приговорили к 18 месяцам «домашней химии» за «сопротивление сотруднику правопорядка». Следующие полтора года он обязан не менять место жительства и регулярно отмечаться в милиции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», более 37 тысяч человек из 102 стран мира подписали петицию в адрес Международного уголовного суда с призывом возбудить в отношении Лукашенко уголовное дело за преступления против человечества. По мнению подписантов, белорусский президент захватил власть путем фальсификации выборов и жестокого подавления мирных протестов.
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В мире , Сергей Кузнецов , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико
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