Трамп предупредил о последствиях победы Байдена

"Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась, — отметил Трамп, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Невада. — Он [Байден] бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии".

"Это голосование является выбором между [проводимым] Трампом супер-восстановлением страны и депрессией Байдена. Вы получите Великую депрессию, налоги вырастут", — полагает он. "Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику", — сказал президент.

Трамп охарактеризовал Байдена "как самого скучного человека на свете".

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929-1933 годы.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.