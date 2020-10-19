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Экс-посол Украины предложил «вернуть» Крым через Белоруссию 

Газета.Ru 20 минут назад
Украина нашла новый способ вернуть Крым
Фото: ТАСС
Бывший посол Украины в Минске, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный предложил "вернуть" Крым через Белоруссию. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".
Он отметил, что на территории Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. В этой стране также есть целые регионы и районы, населенные украинцами, указал экс-посол.

"Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", — сказал Бессмертный.

Бывший дипломат также отметил, что он "настаивает" на том, что одержать победу в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии". По мнению Бессмертного, для этого необходимо проводить "не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне".
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В мире , Украина , Человек года , Роман Бессмертный , Грозный , Кисловодск , Ставропольский Край , Чеченская Республика
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