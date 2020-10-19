Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео 

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Соединенных Штатах Америки не утихают лесные пожары. Катастрофа продолжается уже почти 2 месяца. Пламенем охвачены лесные массивы нескольких штатов. В Колорадо природные пожары стали самыми масштабными за всю историю страны. Пугающие, но завораживающие кадры "огненного" неба выкладывают пользователи в социальные сети. Пейзаж в Колорадо сейчас действительно напоминает голливудские фильмы-катастрофы. Только в данном случае не создано ни единого спецэффекта.

Всего на территории США на данный момент зарегистрировано более 70 очагов возгорания лесных массивов. Охваченная огнем площадь превышает 3 миллиона гектаров, а дым уже достиг стран северной Европы.