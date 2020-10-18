Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пашинян: у Армении есть тела боевиков, которые сражались на стороне Баку 

Газета.Ru 30 минут назад
Пашинян: у Армении есть тела боевиков-наемников
Фото: AP
Ереван располагает телами боевиков с Ближнего востока, которые сражались на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Corriere della Sera.
По его словам, на мобильных устройствах наемников были обнаружены пропагандистские ролики с геолокацией на местах сражений, что доказывает их присутствие в зоне конфликта.

"У нас есть пропагандистские видеоролики джихадистов с геолокацией на месте военных действий. Также есть тела некоторых из них. В этом нет никаких сомнений. Доказательства уже опубликованы", — сказал Пашинян.

Стало известно о гибели десятков сирийских наемников в Нагорном Карабахе
Он добавил, что власти России и Франции уже признали предоставленные Ереваном доказательства присутствия наемников, которые хотят устроить очередной геноцид армянского народа.

"Какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться", — добавил премьер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
Газета.Ru: последние новости
Экс-глава СБУ рассказал об украинский "империи" до Владивостока Экс-глава СБУ рассказал об украинский "империи" до Владивостока Словакия проведет всеобщее тестирование жителей на COVID-19 Словакия проведет всеобщее тестирование жителей на COVID-19 Шесть станций метро временно закрыты в Минске Шесть станций метро временно закрыты в Минске
Комментарии 21
В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве возле дома похитили бизнесвумен
В Москве возле дома похитили бизнесвумен
Найден точный способ предсказать тяжелую форму коронавируса
Найден точный способ предсказать тяжелую форму коронавируса
Дочери Успенской предрекли смерть «от передоза»
Дочери Успенской предрекли смерть «от передоза»
Двойной «Новичок». Что случилось с Навальным?
Двойной «Новичок». Что случилось с Навальным?
Видео
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение