Пашинян: у Армении есть тела боевиков-наемников

По его словам, на мобильных устройствах наемников были обнаружены пропагандистские ролики с геолокацией на местах сражений, что доказывает их присутствие в зоне конфликта.

"У нас есть пропагандистские видеоролики джихадистов с геолокацией на месте военных действий. Также есть тела некоторых из них. В этом нет никаких сомнений. Доказательства уже опубликованы", — сказал Пашинян.

Он добавил, что власти России и Франции уже признали предоставленные Ереваном доказательства присутствия наемников, которые хотят устроить очередной геноцид армянского народа.

"Какое прекращение огня мы можем подписать с этими террористами? Мы подвергаемся нападению, мы должны защищаться", — добавил премьер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.