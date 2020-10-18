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Франция планирует выслать 230 подозреваемых в экстремизме 

News.ru 1 час назад
Франция анонсировала меры после резонансного убийства
Фото: globallookpress.com
Французские власти хотят выслать из страны более 230 иностранцев, которых подозревают в экстремизме.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.
Министр заявил, что потребует в срочном порядке депортировать из страны 231 человека, которого обвиняют в радикализации. Также чиновник намерен поднять вопрос об ужесточении правил для предоставления политического убежища.
16 октября во Франции произошло резонансное убийство учителя истории Самюэля Пати, которое власти квалифицировали как теракт. 18-летний Абдулак Анзоров напал на мужчину рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онори. Он отрезал ему голову, а снимок опубликовал в социальной сети. Полицейские застрелили преступника.
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Мотивом к совершению убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые учитель показывал на уроках. Отец одного из учеников записал несколько видео, где назвал учителя «бандитом» и потребовал, что его уволили. Анзоров лично не был знаком с Пати, но приезжал к школе и расспрашивал о нём учеников.
NEWS.ru писал, что полиция Франции задержала ещё одного человека по делу об убийстве учителя. СМИ выяснили, что это женщина, которая входила в окружение убийцы. Она арестована.
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