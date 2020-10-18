Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Боррель провёл разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана 

RT на русском 51 минуту назад
Боррель поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана
Фото: Reuters
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с тем, что объявленное в Нагорном Карабахе перемирие нарушается. Он призвал стороны конфликта безоговорочно соблюдать договорённости.

«ЕС сожалеет о том, что, к сожалению, нарушения продолжаются, и сообщается о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к ещё большим страданиям гражданского населения», — заявил Боррель.

Он также отметил, что позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, «что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами».
Ранее Азербайджан и Армения договорились объявить временное гуманитарное перемирие с 00:00 18 октября.
Вскоре после этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Позднее в Азербайджане выразили готовность в одностороннем порядке передать Армении тела погибших в ходе боевых действий.
RT на русском: последние новости
Посольство США сообщило об отказе Украины покупать российскую вакцину Посольство США сообщило об отказе Украины покупать российскую вакцину ВОЗ назвала показавшее эффективность против коронавируса лекарство ВОЗ назвала показавшее эффективность против коронавируса лекарство В Азербайджане заявили о сбитом Су-25 ВС Армении В Азербайджане заявили о сбитом Су-25 ВС Армении
В мире , Война, Карабах , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией
Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Раскрыты характеристики новой гиперзвуковой ракеты США
Раскрыты характеристики новой гиперзвуковой ракеты США
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Видео
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение