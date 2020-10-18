Боррель поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с тем, что объявленное в Нагорном Карабахе перемирие нарушается. Он призвал стороны конфликта безоговорочно соблюдать договорённости.
«ЕС сожалеет о том, что, к сожалению, нарушения продолжаются, и сообщается о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к ещё большим страданиям гражданского населения», — заявил Боррель.
Он также отметил, что позвонил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, «что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами».
Ранее Азербайджан и Армения договорились объявить временное гуманитарное перемирие с 00:00 18 октября.
Вскоре после этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Позднее в Азербайджане выразили готовность в одностороннем порядке передать Армении тела погибших в ходе боевых действий.